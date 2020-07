Questo il commento di Leonardo Bonucci al fischio finale di Juventus-Sampdoria 2-0 che ha dato ai bianconeri lo scudetto: "Questo è lo scudetto più bello perché è stato il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con un'altra filosofia. Abbiamo incontrato tante difficoltà e scetticismo dall'esterno, ma noi abbiamo continuato a dare il massimo di noi stessi. Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto in un'annata così complicata per tutto il mondo, visto quanto è accaduto per tre mesi: è stato difficile per tutti, e anche per noi rimetter bene la testa e ricominciare".

LA DEDICA DI LEO - "Abbiamo sofferto, e non ho parole perché abbiamo dato tutto per toglierci questa soddisfazione, e darla alla società, ai tifosi e a chi in questi tre mesi ci ha salutato e ha fatto il tifo per noi dall'alto. Brutto riprendere senza pubblico, e abbiamo avuto voluto ancora di più vincere per festeggiare con chi non poteva essere presente. Agnelli, Paratici, Nedved e Sarri ci hanno spinto a dare tutto per la maglia, perché non puoi mai tirarti indietro. A volte abbiamo fatto fatica a replicare sul campo la filosofia imposta dall'allenatore, però siamo stati squadra, una squadra fatta di grandi uomini. Ci prendiamo questi dieci giorni per recuperare le energie e pensare alla sfida con Lione".