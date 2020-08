3









Prima vendere e alleggerire il monte ingaggi, poi comprare. Questo è il mantra strategico della Juventus per allestire la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Il valzer delle partenze è ufficialmente iniziato oggi con la rescissione di Matuidi. Nei prossimi giorni si attendono quelle di Khedira e Higuain. Poi ci sono diversi "indiziati" come Douglas Costa e Bernardeschi, o anche De Sciglio, Rugani e Alex Sandro. Poi però, ci sarà il mercato in entrata, con tutti i reparti da rinverdire.



