L'operazione Federico Chiesa è il tormentone della settimana nel mercato della Juventus. Il giocatore vede bianconero, la Fiorentina ha aperto alla trattativa, con una differenza tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro (60 contro 50). Ma l'altro grande tormentone, anzi il vero e proprio motto, di questa campagna acquisti della Juve è "prima vendere, poi comprare". Ed ecco che Fabio Paratici, vista anche la refrattarietà del club viola ad accettare contropartite tecniche (se non l'incedibile Demiral) sta provando di piazzare le ultime cessioni: con Daniele Rugani in chiusura col Rennes, restano Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Almeno uno di loro deve uscire per poter poi agire in entrata.

Sfoglia la gallery per scoprire la situazione di questi tre giocatori