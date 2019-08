Oggi è il giorno di Frank Ribery. Il francese, classe 1983, è arrivato a Firenze accolto da una moltitudine di tifosi viola e pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ex gioiello del Bayern Monaco è pronto ad iniziare, a 36 anni suonati, la sua prima avventura nel campionato italiano. Ma sembra che il mercato in entrata della Fiorentina non sia finito qui. A quanto riporta Il Corriere della Sera, la società gigliata sta scandagliando il mercato alla ricerca di un attaccante che gradisca muoversi sul versante destro. I nomi più gettonati sono quelli di Suso del Milan e di Domenico Berardi del Sassuolo. La Juve è spettatrice interessata in tutta questa vicenda. Non è un mistero che i bianconeri siano ancora interessati a Federico Chiesa giocatore che, guarda caso, ricopre le zolle dei sopracitati calciatori. Con Ribery da un lato e Suso e/o Berardi dall’altro, la Fiorentina potrebbe cedere più facilmente alle pressioni del suo giovane talento che da mesi chiede, finora inutilmente, di andare alla Juve.