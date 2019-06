Altri due rinnovi in casa Juventus. Come riportato da Gazzetta.it, Daniele Rugani e Rodrigo Bentancur hanno prolungato i propri accordi coi bianconeri fino al 2024. Il primo guadagnerà 3 milioni netti a stagione, il secondo 2,7. Insomma, investimenti importanti da parte dei bianconeri, che credono nei due ragazzi ormai cresciuti e sempre più a loro agio nell'ambiente competitivo della Juventus. Soprattutto su Rugani, gli ultimi dubbi erano stati spazzati dalle parole del suo agente, che ha difatti confermato l'accordo fino al 2024. Un ulteriore step per il centrale, anche nell'ultima stagione chiuso dalla coppia Bonucci-Chiellini. Che no, non è eterna. E il tempo dell'attesa, per Daniele, può finire presto.