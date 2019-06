Alla fine, coi sogni puoi farci davvero poco. Devi perseguirli finché possibile, e questo è il modus operandi da cui non si allontana la Juventus. Che sì, vuole fortissimamente Paul Pogba, pronto ad accettare il ritorno a Torino ormai convinto di poter salutare il Manchester United. Nel viaggio a Londra, Paratici ha messo in agenda anche un incontro con i Red Devils: detto, fatto. In uno schiocco di dita. Ed ecco i primi approcci e i primi incontri per tessere una trattativa che si preannuncia incredibilmente dura.



A PARIGI - Un incontro che ha fatto seguito a una prima mossa del capo dell'area sportiva bianconera, nei giorni scorsi in giro per Parigi. Motivo? Lì vi si trovava Mino Raiola, agente inoltre di Moise Kean - con il quale il rinnovo sembra soltanto una questione formale - e del difensore De Ligt, più vicino al Psg dopo l'arrivo del direttore tecnico Leonardo. Il focus, chiaramente, è stato quasi interamente su Paul Pogba: ad oggi l'obiettivo della Juve è fare tutto il possibile per riportarlo a casa, pur consapevole di un Real non intenzionato ad abbassare la china e il volume delle offerte. Staremo a vedere, coi piani b ancora in freezer: le alternative, più o meno fresche, portano i nomi di Milinkovic Savic e Adrien Rabiot.