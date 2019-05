Il grande punto interrogativo nel centrocampo della Juventus si chiama Miralem Pjanic. Il bosniaco è in bilico, lo vogliono le big di mezza Europa, ma lo scenario potrebbe cambiare improvvisamente con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Pjanic, scrive Il Corriere dello Sport, sarebbe infatti il regista ideale per il gioco del tecnico toscano. Una sorta di Jorginho due punto zero, in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Higuain. E se fosse il Pipita, attualmente al Chelsea, il nuovo, vecchio colpo in entrata? Tutto in divenire, tutto da capire. Nulla, ma proprio nulla, davvero certo.