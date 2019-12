Obiettivo: rinforzare il centrocampo. La Juve è gà al lavoro, per gennaio e per giugno. I bianconeri stanno programmando le prossime sessioni di mercato per andare a incrementare la forza e il valore della sua mediana, impoverita dai tanti, troppi infortuni. Khedira, titolare nella prima parte di stagione, starà fuori a lungo, Ramsey continua ad avere piccoli problemi muscolari che ne stanno limitando l'impiego, Rabiot è in difficoltà, fisica e per l'ambientamento, ed Emre Can sembra quasi un corpo esterno al club bianconero. Proprio il futuro del tedesco resta in forte bilico, già per la prossima sessione di trattative, perché l'esclusione dalla Champions non si è psicologicamente ripreso. E così la Juve ragiona.



PAREDES - Uno scambio con Paredes, scontento di scena a Parigi, garantirebbe alla Juve una facile e importante plusvalenza. Il Paris Saint Germain spinge, ma la Juve riflette ancora, visto che il valore dei due centrocampisti sulla carta è differente. Valutazioni in corso.



POGBA - Intanto, a Torino c'è una certezza. Il sogno e il grande obiettivo della prossima estate è Paul Pogba. Il suo ritorno è sempre chiacchieratissimo, specie da quando ha rotto (quasi definitivamente) con il Manchester United. Secondo Tuttosport resta vivissimo l'interesse bianconero, con la Juve che a giugno ci proverà.