Per una ragione o per l'altra (non sempre così chiara), ogni volta che viene schierato nell'undici titolare suscita qualche mugugno. Eppure oggi come oggi ci sono ben pochi motivi per criticarlo, perchè le sue prestazioni parlano per lui. Daniele- e chi dice il contrario ha torto - è una garanzia per questa. Il centrale classe 1994 è stato tra i migliori in assoluto nel match di oggi contro l', dimostrando di sapersela cavare al meglio anche con un avversario ostico come Duvan, ormai tornato ai suoi livelli, senza particolari affanni, un po' come del resto aveva già fatto con Victornella sfortunata partita contro il Napoli.- E al termine della sfida, per lui sono arrivati anche i complimenti di Massimiliano: "È stato alla Juventus per tanti anni ed è un giocatore importante perché difensivamente è uno dei più bravi, soprattutto tra gli italiani è il miglior difendente". Difficile aggiungere altro, se non che Daniele non ha per nulla fatto rimpiangere Gleisonnè tantomeno Leonardo, facendosi trovare pronto anche in questa occasione per offrire al suo tecnico un'alternativa di valore, in un momento in cui è fondamentale sapere di poter contare sull'aiuto di tutti. Un gregario prezioso, che forse avrebbe anche meritato più spazio in stagione. Ad averne, di giocatori così...