Everton al lavoro ancora per portare in Premier League Moise Kean. Qualche giorno fa la Juve ha rispedito al mittente la prima offerta, il club di Liverpool ci riproverà. Intanto, il rinnovo del contratto è sul tavolo ormai da settimane sebbene il futuro di Moise Kean possa essere comunque lontano dalla Juventus. Come riportato quest'oggi dal Corriere di Torino, i bianconeri sono pronti a far partire il calciatore per 35-40 milioni di euro, magari inserendo nell'accordo una clausola di 'recompra'. Tra i club interessati c'è l'Ajax con cui si può imbastire una trattativa separata rispetto a quella per De Ligt.