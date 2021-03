Secondo la stampa inglese la Juventus sta studiando il grande colpo per l'attacco: si tratta di Sergio Aguero, il Kun del Manchester City in scadenza di contratto a fine stagione. Paratici sta studiando la strategia giusta per anticipare la concorrenza e portare l'argentino a Torino in attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Secondo Tycsports però c'è il Barcellona in pole per Aguero, al quale ha già offerto un contratto.