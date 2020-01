L'Inter ha fretta per Christian Eriksen. I nerazzurri hanno presentato la prima offerta al Tottenham dopo aver trovato l'accordo con il giocatore. Marotta vuole strapparlo agli Spurs per 10 milioni di euro ma da Londra rispondono chiedendo il doppio. L'accordo tra la società nerazzurra e il calciatore, tra l'altro, vale solo fino al termine di questa sessione di mercato perché se Eriksen dovesse lasciare il Tottenham a costo zero al termine della stagione allora Marotta sarebbe costretto a rinegoziare i termini dell'accordo. E in tutto questo qual è la posizione della Juve?



PARATICI FERMA TUTTO - Come riporta Calciomercato.com, Paratici ha sempre stimato il danese e aveva avuto più di un contatto col suo entourage per giugno, ma prima di prendere Dejan Kulusevski, un'operazione per presente e futuro - anche onerosa - che ha visto la Juve preferire un talento classe 2000 come lo svedese rispetto all'affare Eriksen. I bianconeri, quindi, hanno preferito il giovane centrocampista dell'Atalanta in prestito al Parma piuttosto che un talento pronto ma che va già verso i 30 come il fantasista del Tottenham. Marotta ora ha due settimane per chiudere l'affare con gli Spurs oppure da febbraio inizierà tutto da capo.