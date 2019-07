Prima offerta dell'Arsenal per Daniele Rugani. I Gunners hanno fatto un'offerta di prestito per due anni ma i bianconeri in questo momento sono interessati solo ad una cessione a titolo definitivo. La Juve sta valutando la proposta arrivata dall'Inghilterra ma è difficile che possa essere accettata visto che i bianconeri daranno il loro via libera alla cessione solo a titolo definitivo e per un'offerta intorno ai 40 milioni di euro.