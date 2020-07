In questi giorni è scoppiato il caos intorno a Nicolò Zaniolo: il classe '99 della Roma è un pupillo di Fabio Paratici e potrebbe lasciare il club giallorosso: non va d'accordo con alcuni compagni di squadra e qualche settimana fa ha addirittura abbandonato una partitella contro la Primavera organizzata proprio per farlo tornare in forma. Per la gara contro la Spal in programma domani sera l'allenatore Fonseca l'aveva anche escluso dalla lista dei convocati, per poi richiamarlo in extremis per un infortunio subito da Under.