La Juventus continua a monitorare la situazione relativa al futuro di Kaio Jorge. Attaccante classe 2002 del Santos, i bianconeri sono stati i primi ad accendere i riflettori sul giocatore che oggi piace anche ad altri club europei. E proprio dalla Serie A, l'interesse più grande è quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis: in settimana gli azzurri hanno avuto un contatto con l'entourage del giocatore per capire se ci sono margini per una trattativa; la richiesta del Santos è tra i 40 e i 60 milioni di euro.