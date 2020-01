Prima Lukaku, il colpo da novanta sulla bocca di tutti. Poi Young, Moses e - soprattutto - Christian Eriksen, tris di acquisti dalla Premier League. Conte chiede, Marotta esegue. La coppia d'oro della Juventus si è ritrovata all'Inter mettendosi subito a lavoro per ridurre il gap con i bianconeri. L'allenatore continua a tenere un profilo basso per non attirare la pressione: sia nelle conferenze stampa alla vigilia delle partite, sia nelle interviste post partita. Il pareggio contro il Lecce l'ha considerato un passo avanti rispetto al passato. A parole, almeno. Ma siamo sicuri lo pensi veramente?



SCOPRIRSI - Lavoro di comunicazione davanti ai microfoni, con quel sogno scudetto - neanche troppo nascosto nel cassetto - diventato ormai obiettivo. Non dichiarato espressamente, ma a farlo capire sono (anche) i movimenti di mercato. Ecco che allora Antonio Conte non si può più nascondere dietro a una squadra non all'altezza Inutile continuare a ripetere che sono la terza/quarta squadra del campionato, non ci crede più nessuno. Antonio non lo dice ma lo pensa, vuole sfidare il suo ex club per la corsa scudetto. Ma dopo 21 giornate è a -3 dalla Juve.