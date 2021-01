Quella di dopodomani è una giornata da cerchiare in rosso sul calendario. Anzi, in bianconero con tonalità blu. Sì, perché i tifosi juventini assisteranno a non uno ma a due Inter-Juventus! Già, perché un'incredibile coincidenza nei calendari della Serie A maschile e di quella femminile ha fatto sì che nello stesso giorno, domenica 17 gennaio 2021, il derby d'Italia abbia luogo sia tra gli uomini che tra le donne. Anzi, rispettando l'ordine cronologico, sia tra le donne che tra gli uomini.

WOMEN A PRANZO - Alle 12.30 la Juve Women di coach Rita Guarino saranno al campo Giacinto Facchetti di Milano per giocare contro le nerazzurre, in una sfida che non ha lo stesso blasone di quella maschile: le due squadre si sono affrontare per la prima volta nella passata stagione, inoltre l'Inter femminile stazione a metà classifica. Tuttavia quando si incrociano i colori nerazzurri e bianconeri le sensazioni non sono mai banali, e la trasferta milanese di domenica rappresenta per Gama, Girelli & compagne l'occasione per proseguire un ruolino di marcia da capolista, che attualmente si attesta in un mostruoso 10 vittorie su 10 partite di campionato. Quella di domani è l'ultima giornata d'andata, il titolo di campionesse d'inverno è dietro l'angolo (il Milan, secondo a 3 lunghezze, gioca già domani a Verona contro l'Hellas).

CR7 & CO. DOPO CENA - Dopo essersi gustati (è il caso di dirlo, visto l'orario) la partita delle ragazze, potete trascorrere una domenica pomeriggio tranquilla, all'insegna magari delle altre partite della domenica e del solletichìo emotivo crescente all'avvicinarsi della partita di San Siro, finché alle 20.45 lo stadio Giuseppe Meazza sarà teatro del secondo e più blasonato Inter-Juve di giornata: quello valido per il penultimo turno del girone d'andata, nel quale la squadra di mister Pirlo è chiamata a dar seguito alle 3 vittorie consecutive (Udinese, Milan, Sassuolo) alimentando i sogni scudetto, contro una formazione, quella di Conte, avanti di 4 punti in classifica rispetto alla Juve. Per interisti e juventini non è una partita, ma è LA partita. Epilogo al cardiopalma di una "domenica da doppia". Inteso come doppia sfida. Pranzo e cena con affaccio sullo scudetto.