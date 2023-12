Nelle ultime settimane, la Juventus si è decisa ad intervenire sul mercato per dare alla squadra maggior imprevedibilità, inserendo un altro elemento con doti offensive spiccate e le qualità per saltare l’uomo, creare superiorità numericadello Shakhtar Donetsk. Sancho infatti ha costi troppo elevati, riferisce Tuttosport, e Berardi, che è in cima alla lista, è un affare molto complicato a gennaio. Giuntoli ritiene l'ucraino il giocatore giusto e anche Allegri si sta convincendo del fatto che nonostante un'esperienza limitata possa dare un contributo fin da subito.Un'operazione comunque non semplice visto che lo Shakhtar chiede 25 milioni. Per questo, laSu tutti, c'è da tenere d'occhio la situazione di Iling Junior anche se negli ultimi giorni non si registrano accelerate. Dall'Inghilterra si registrano gli interessamenti, in particolare dell'Arsenal, per Yildiz, che però Allegri non vorrebbe vendere. Servirebbe comunque un'offerta irrinunciabile. Juve al lavoro, Sudakov è un obiettivo concreto, ma solo se ci saranno determinati incastri.