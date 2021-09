L'operazione tra la Sampdoria e la Juventus per girare in prestito in blucerchiato l'esterno offensivo classe 2002 Mohamedè stata fortemente sponsorizzata dai bianconeri. Il Secolo XIX in edicola oggi, infatti, sottolinea quanto la società di Torino abbia voluto questa soluzione,Al Psv, inoltre, il fantasista sarebbe stato vittima di un equivoco tattico. Il 4-4-2 di ​Schmidt non era il modulo ideale per valorizzare il calciatore, perfetto per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1, modulo spesso impiegato da D'Aversa in questo avvio di stagione.