"Non posso dire di essere un tifoso, ma ho sempre seguito con grande piacere il Gladbach. Quando ero piccolo, era una delle squadre con cui giocavo sempre nel mio Subbuteo. Mi piaceva perché aveva i colori della maglia molto belli e aveva un nome particolare, che non riuscivo a pronunciare". Parole e musica di Gianluigi Buffon, grande tifoso del club tedesco. Come mai? Se n'era parlato nel 2015, quando la Juve aveva affrontato i Fohlen in Champions League. A fine partita, Gigi aveva pure lanciato i suoi guanti alla curva - nacque un qui pro quo anche lì, subito rientrato. Ecco, da quella situazione è nata una passione, ora sfociata in occasione di unione. Il Borussia ha fatto recapitare la prima proposta di contratto al portiere, e attende risposta: a raccontarlo è stata La Repubblica.