Più sui social, meno in campo. Questa è la realtà di Paulo Dybala, un'estate intera al centro dei desideri di Inter, Real Madrid, Psg, Manchester United e alla fine rimasto in bianconero. Su Instagram ha più followers della Juventus: 32 miloni contro 31, ma come minutaggio siamo messi malino: solo 14' nelle prime tre giornate, entrato nella ripresa alla seconda giornata contro il Napoli. Per il resto: panchina. Solo panchina. Alla prima contro il Parma e sabato a Firenze.



GERARCHIE - Il titolare lì davanti è Gonzalo Higuain, e anche le fasce sono coperte con Douglas Costa a destra e Cristiano Ronaldo dall'altra parte. La Joya è fuori dai radar di Maurizio Sarri, che a partita in corso gli ha preferito per due volte Bernardeschi e Cuadrado. Dicono, però, che l'argentino piaccia all'allenatore, uno stimolo in più per sgomitare alla ricerca di una manciata di minuti nei quali dimostrare che può servire ancora a questa squadra. CESSIONE DA 100 MILIONI - Chissà cosa ne pensano i dirigenti bianconeri, che secondo Il Corriere di Torino, stanno pensando a una cessione a fine stagione. Non prima però, perché nel mercato di gennaio si rischierebbe di svendere il giocatore, che è valutato circa 100 milioni. Un patto non scritto tra chi da cinque anni continua a festeggiare scudetti e trofei insieme: te dai il massimo in allenamento, Sarri ti trova spazio e noi ti allunghiamo il contratto (per evitare una svalutazione del cartellino). Poi, l'estate prossima, troviamo qualcuno che ci dà 100 milioni.



RINNOVO - Tutto chiaro. Dybala potrebbe giocare una delle prossime tre partite tra Champions e campionato anche per far rifiatare il Pipa, nel frattempo la società sta lavorando per proporgli un nuovo contratto da 10 milioni a stagione fino al 2023. La Juve si muove e Dybala studia il suo futuro sempre più in bilico: su Instagram corre più veloce dei bianconeri, ma il campo lo vede poco e niente. Ora serve la svolta.