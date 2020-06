Sarà rivoluzione? Nì. Nel senso che, situazione d'emergenza a parte, l'obiettivo della Juve sarà anche quello di trasformare una rosa apparsa in difficoltà per lunghi tratti. Scorrendo i nomi a disposizione di Sarri, la sensazione generale (e confermata dal campo) è che più di qualcuno sia agli sgoccioli della sua avventura a Torino.Solo il reparto portieri è destinato a non essere toccato (ma ad andar via sarà), per il resto sembra un quiz della fascia pre serale: tutto in gioco, posta altissima, spettacolo assicurato. A partire dai difensori e da quelcon le valigie già pronte, come ogni estate dal suo arrivo alla Juve: neanchel'ha rivitalizzato, concorrenza troppo spietata con. Poi? Sui terzini ci si muoverà con calma e decisione: si valutano proposte persembra più out che in.(occhio al Napoli) non esattamente intoccabili.E quel centrocampo, sì, ha proprio bisogno di una lucidata.valuta il futuro con voglia di restare,lo stesso,unico certo della permanenza. Conin arrivo, Paratici ascolterà offerte soprattutto per: plusvalenze nette e aria da scommesse perse. Oh, capitolo attacco:prepara l'addio, sugli esterni sarà 'corsa' a due.si giocano un posto per il futuro: l'accelerazione sue il posto in caldo perindicano la strada.