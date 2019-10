Oltre il danno anche la beffa. Antonioè uscito da San Siro a testa bassa dopo il ko contro lache gli ha fatto perdere il primo posto in classifica. Prima il Barcellona, poi la Juventus: due ko di fila per l'Inter di Conte. Non succedeva dal 2013, quando Pepitofece impazzire la sua Juve segnando un poker in campionato, e qualche giorno dopo l'ex allenatore bianconero finì ko al Bernabeu nella sfida di Champions contro il