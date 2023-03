Ha cominciato con una presa di posizione roboante contro “la cultura del sospetto” e ha terminato con l'intervista concessa nella sede de “Il Mattino a Napoli”. Tema: la. Per il Presidente della FIGC si “sospetta” troppo a favore dei bianconeri. Troppe le opinioni, troppe le critiche sull'inchiesta Prisma e su quella della procura federale, che gli fanno dire come nel nostro Paese si seminino eccessivi dubbi sulle istituzioni: la procura di Torino e quella della F.I.G.C. in particolare.Ora, sarà il caso di ricordare come la cultura del sospetto annoveri tra i suoi massimi rappresentanti tre pensatori che hanno fondato la nostra modernità: Marx, Freud, Nietzsche. Per Marx le ideologie dominanti celavano soprattutto il fine di mantenere gli interessi di una classe su un'altra. Nietzsche considerò le morali imperanti fragili e ipocrite. Freud svelò che l'uomo era mosso anche da forze inconsce. Insomma il dubbio e la critica come disvelamento e relativizzazione di ciò che pare immutabile e assoluto. Non capiamo quindi di quale lesa maestà parli Gravina.Sta bene che uno dei magistrati protagonisti dell'inchiesta Prisma dichiari il proprio odio preventivo contro la Juventus? E' giusto che in un pubblico dibattimento il procuratore Chiné si esprima come fosse al bar: “La Juventus deve stare dietro la Roma”?E, per tornare alla recente intervista a “Il Mattino”, davvero sono le vicende che riguardano la Juventus quelle che “danneggiano l'immagine del nostro calcio?” Gravina nel 2018 non aveva promesso cambiamenti epocali, che non sono mai pervenuti? E lui dov'era quando l'Italia è stata eliminata dalle qualificazioni ai mondiali? Domande e dubbi che apparterrebbero secondo il Presidente della F.I.G.C. alla “cultura del sospetto”. Diciamo, intanto, che almeno un sospetto è diventato certezza.