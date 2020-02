Un leader si vede anche da questi gesti. Dopo il gol segnato contro il Brescia, Paulo Dybala si è rivolto al pubblico dell’Allianz Stadium, invitandolo a non fischiare più la squadra. Una situazione piuttosto paradossale quella della Juve: prima in classifica, alle porte di un ottavo di Champions League e in piena corsa in Coppa Italia, ma fischiata dai suoi tifosi per un’espressione del gioco che non coincide con il loro piacere. Perche? Questo trattamento, spiega la Gazzetta dello Sport, è dato dalla presenza di due correnti di pensiero. Sul web il tifo si è spaccato: c’è chi pretende il diritto di contestare, gesto considerato un incoraggiamento, un invito a migliorare, mentre altri si sono uniti alla causa di Dybala, perché pensano che va portato rispetto ad una squadra che ha vinto per molti anni di fila.