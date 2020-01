Allarme rientrato per Miralem Pjanic, che ieri ha chiesto il cambio nella sfida tra Juve e Napoli dopo un duro intervento di Demme al 5' della ripresa. Al posto del bosniaco è entrato Rabiot, ma secondo i primi accertamenti dovrebbe trattarsi solo di una semplice contusione alla caviglia per Pjanic, che domani, alla ripresa degli allenamenti, verrà valutato da Sarri e il suo staff in vista della sfida con la Fiorentina.