Maurizio Compagnoni, a Sky Sport, ha parlato del futuro di Fabio Paratici: "La Juve arriva da nove Scudetti consecutivi, non è in una situazione disastrata anche perché la rosa è competitiva. Credo che nel caso di un mancato approdo in Champions League potrebbe esserci una rivoluzione. Credo anche, però, che prima di rinunciare a un dirigente come Paratici la Juve ci debba pensare 10 volte: è uno se non il migliore dirigente in Italia. È molto difficile trovarne uno migliore di lui”.