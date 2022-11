Il Mondiale sta insegnando che nemmeno le corazzate possono permettersi di spegnere la luce e gestire. Si era visto con l’Argentina, è arrivata la replica con lauscita sconfitta dal match contro il Giappone. Prima del blackout teutonico, però, a mettersi in mostra è stato l’esterno sinistro David. Oltre il rigore conquistato, l’esterno ha seminato il panico per lunghi tratti – soprattutto nel primo tempo -, sulla corsia di sinitra, lì dove i nipponici gli hanno lasciato spazio, e lui ha sfruttato l’occasione.Un pizzico di rammarico, ma la Juventus guarda avanti. Trovare il post– che lascerà Torino in estate -, rimane una priorità, ma la lista degli obiettivi è cambiata. Ai primi posti, nella lista dei desideri degli uomini di mercato bianconeri, c’è Fabianodell’Empoli, con cui c’è già stato un contatto. Intanto, si continua a seguire lo sviluppo dial Bologna, mentre restano da monitorare i movimenti didel Villarreal edel Benfica. E attenzione al nome nuovo (QUI ).