Ricordiamoci che oggi a Barcellona non va in scena soltanto la partita degli uomini tra i blaugrana e la Juventus, valida per il Trofeo Gamper. Quella si disputerà alle 21:30 e chiuderà una gran bella giornata di calcio, amichevole ma di enorme prestigio. Ma le danze si aprono ben prima nel capoluogo catalano:un test che dirà tanto sul percorso di "spessore internazionale" che le bianconere, ora allenate da Montemurro, stanno intraprendendo dopo anni di dominio in Italia.