Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza d’appello che ha scontato da 16 a 10 mesi l’inibizione di Andrea Agnelli per la manovra stipendi. Di questo parla Guido Vaciago su Tuttosport: "Quindi, giusto per non perdere il contro: l’inchiesta penale da cui è partito tutto, secondo la Cassazione, non doveva essere svolta dalla Procura di Torino che ha fornito il materiale per le inchieste sportive, che dopo aver condannato persone a pene pesantissime (Paratici e Cherubini, oltre ad Agnelli) e lasciato fuori la Juventus dalle Coppe (100 milioni di perdite per questo), scrivono che la cosa non era poi così grave. Il tutto dopo che la Procura di Bologna ha archiviato il caso Orsolini e le altre procure tacciono sulle carte ricevute da Torino. Come dire: ci sono state le manovre e i manovratori."