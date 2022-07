Quella di oggi sarà una giornata decisiva per conoscere la nuova squadra di Gleison. Lasembra ormai passata in vantaggio sull', ma il difensore brasiliano delpotrebbe non essere l'unico rinforzo per la difesa bianconera, rimasta orfana anche di Matthijsdopo l'addio di Giorgio. Secondo Tuttosport, tra i papabili a unirsi alla Vecchia Signora a stretto giro di posta c'è Nikoladella, che ha un accordo con il club viola per poter raggiungere una big qualora arrivasse un'offerta congrua, intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra, questa, alla portata della Juve, che inoltre può vantare buoni rapporti anche con il suo agente Fali, con cui aveva discusso anche di Kalidou Koulibaly.Per quanto riguarda le piste estere, i nomi sono ormai noti: in Inghilterra si continua a seguire, per cui l'Arsenal chiede però 40 milioni di euro, mentre in Spagna i riflettori si sono accesi su, che costa ancora di più. Anche per questo il profilo più caldo sembra proprio quello di Milenkovic, che al prezzo contenuto abbina anche qualità ed esperienza, altri due aspetti tenuti in seria considerazione dalla Juve. Prima Bremer, dunque. Ma il bis che porterebbe a formare un'inedita coppia difensiva brasiliano-serba è tutt'altro che impossibile.