Anche Aaron Ramsey è a Baku. Non solo il presidente Agnelli, ma anche il nuovo centrocampista bianconero è e sarà presente allo stadio per la finale di Europa League. Lo è in qualità di giocatore dell'Arsenal, anche se la sua stagione è già finita da qualche settimana per via di un infortunio. Lui, però, è lì con i compagni, per provare ad alzare il trofeo e festeggiare nella stagione del suo addio. Gli ultimi 90', poi sarà Juve.



Con un video, poi, Ramsey ha voluto mandare un messaggio ai compagni: “Voglio solo dire ai miei compagni tutto il meglio possibile: abbiamo fatto qualcosa di incredibile per conquistare la finale, quindi ora dobbiamo solo finire il lavoro ora e conquistare quel trofeo. Combattete uno per l’altro, date tutto e ce la faremo. Forza ragazzi”.