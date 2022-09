Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 19 settembre:- Prigionieri di Allegri. Una Juve svuotata e deprimente (complice Di Maria, espulso per reazione) perde anche a Monza. Arrivabene conferma Allegri fra lo sconcerto dei tifosi. Per ora prevale la fedeltà al progetto, ma senza una svolta non può durare.- Bufera su Allegr. "Via Max? Follia". Arrivabene protegge l'allenatore: "Sbagliato fare processi. Si cerca un colpevole? Allora sono io. Ora servono solo umiltà, determinazione e chiarezza".