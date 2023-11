Dunque, cosa si conosce del prossimo acquisto della? Non di certo un nome, semmai l'intenzione: a Torino arriverà subito un centrocampista. E dovrà avere un identikit preciso: offensivo, poco caro, potenzialmente con gol in dote e una quadra tattica semplice da trovare. Serve una mezzala, e la Juve ha perso per mille motivi i migliori interpreti del ruolo. Prima il numero dieci del presente,. Poi quello del futuro:Almeno un anno senza entrambi, nella stagione in cui i bianconeri sono tornati a sognare qualcosa di importante. Quel titolo che passerà inevitabilmente anche dalle scelte fatte sul mercato, che dovrà essere ben diverso da quanto visto in estate. Era arrivato il solo Weah, sommato all'acquisto - già fatto - di Cambiaso.