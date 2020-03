Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è uno di quelli che non porterebbe a termine l'attuale stagione: "Ogni giorno muoiono tante, troppe persone per colpa di questo maledetto virus - dichiara a La Gazzetta dello Sport -. E se le dicessi che, oggi, lo sport deve essere l’ultimo dei nostri pensieri, dovrebbe credermi. Sto provando una tristezza immensa leggendo e sentendo questo tipo di notizie... L’Italia è un grandissimo Paese, dobbiamo assolutamente rialzarci. Sono certo che torneremo più forti di prima. Anche lo sport, prima o poi, dovrà ripartire. E per quanto riguarda il calcio, fatico a pensare una chiusura di questa stranissima stagione. Quale sarebbe il senso? Non riesco a trovare una risposta».



MERCATO - "Non so quanto valga la pena pensare anche solo a un tentativo per cercare di evitarlo".