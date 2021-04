Anche Enrico Preziosi dice la sua sul tema del momento al Secolo XIX: "Mi auguro che il progetto rientri, la SuperLega straccia i sogni dei tifosi. La scarsa sensibilità è emersa, tutto questo diventa un fatto puramente economico a dispetto dei valori sportivi, non si va al di là dei meriti e questo non è giusto. Le tifoserie, anche dei club partecipanti, hanno preso posizione e sono irritate. Il bello del calcio è lo sfottò, la rivalità tra chi tifa la squadra della città e chi tifa i colori più forti. Juventus, Inter e Milan sono tali perché sfidano Crotone, Bologna e Genoa, dunque anche noi abbiamo merito. I tifosi vogliono pensare che un giorno lo scudetto venga vinto da Cagliari, Fiorentina, Verona o lo stesso Genoa (di cui Preziosi è presidente, ndr) e togliere questo sogno è una pazzia. La Serie A senza Juve, Milan ed Inter? Sarebbe una Serie A mutilata, ma la federazione non può permettere che ognuno faccia le sue competizioni. Con la SuperLega queste squadre avrebbero ancora più introiti che aumenterebbero la forbice con noi altri. Domani ci saranno novità e prese di posizione forti, ci aspettavamo che le squadre blasonate continuassero a fare la storia del calcio con noi. Ci sono tanti problemi nel calcio ma spero si arrivi a una soluzione."