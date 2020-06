1









Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della situazione contrattuale di Mattia Perin, passato a gennaio in prestito dalla Juventus al Grifone: "A Pandev nell’ultimo incontro gli ho detto: 'Vuoi giocare l’Europeo? Bene, allora stai qui sino a quando vorrai'. Pandev è uno dei giocatori più seri che io abbia mai incontrato. Gli sono molto legato. Da noi sta lasciando un segno indelebile. Perin: è legato al Genoa in modo viscerale, non è tornato per opportunità, ma per amore. Un valore aggiunto: gente di cui ti puoi fidare. È un portiere molto forte, di proprietà della Juve. Vedremo cosa farà il suo club, e se potremo permettercelo".