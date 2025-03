Preziosi non ha dubbi: 'Thiago Motta diventerà uno dei migliori al mondo, il suo futuro è la Juventus'

Getty Images

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato di Gian Piero Gasperini e di Thiago Motta a due giorni dal match di campionato che vedrà di fronte Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito ecco le sue parole a Tuttosport.GASP E MOTTA - "Gasperini è un assolutista con una filosofia vincente. Ha la capacità di “vedere” i giocatori, anche giovani, e inserirli senza paura. Le sue qualità sono il gioco e la mentalità. Motta non ha la stessa esperienza, ma lavora con convinzione. La sua chiave vincente è il modo in cui aggrega i giocatori. Ha le sue idee e il suo metodo, che difficilmente cambia. Se Gasperini è sangue e arena, Motta è un diesel: hanno due caratteri opposti".

LE PRESSIONI - "A Gasperini piacciono le sfide importanti, lo esaltano. Motta ha giocato con Barcellona, Atletico Madrid, Inter e Psg, dove le pressioni erano all’ordine del giorno. È abituato a sopportarle e ha sempre dimostrato di saperle reggere bene. Lui va avanti per la sua strada, senza mai scendere a compromessi: come ho detto prima, ha soltanto bisogno di tempo, i suoi metodi non sono applicabili subito. Io sono stato il primo in Italia a credere in lui come allenatore: lo ammiravo già da giocatore, aveva una classe eccezionale".FUORI DAL CAMPO - "Motta è molto serio, legato a certi schemi e valori familiari, una persona molto per bene. Con Gasperini sono andato molto volte fuori a cena ed è una persona piacevole, molto affabile, di compagnia. Anche in questo caso, parliamo di due personalità assai diverse".L'ESONERO DI MOTTA - "Motta è rimasto pochi mesi a Genoa: ha trovato una situazione difficile. Un po’ è stata anche colpa mia, mi è dispiaciuto il suo esonero, come è spiaciuto alla squadra".IL FUTURO DI MOTTA - "La Juve. Sono convinto che possa diventare uno dei migliori al mondo anche in panchina. Sarebbe un errore metterlo in discussione".DOVE VA GASPERINI - "Spero che vada in un grande club, si merita una piazza prestigiosa come può essere la Roma".