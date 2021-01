1











Enrico Preziosi manda un messaggio alla Juve. Il presidente del Genoa spegne sul nascere le voci che vorrebbero Eldor Shomurodov ad un passo dalla Juventus: l'attaccante uzbeko, prelevato in estate dal Rostov, continuerà a vestire la casacca rossoblù almeno fino al termine della stagione in corso. Così ha detto il numero uno, sintetizzando il suo pensiero in un: "Shomurodov rimane", rivelato al Secolo XIX.