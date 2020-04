Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è stato intervistato da Calcio Today, soffermandosi sulla ripresa del campionato: “Non riesco a pensare al campionato con tutti questi morti che tutti i giorni vengono contati, soprattutto qui al Nord. Se poi si giocherebbe a porte chiuse, avrebbe ancora meno senso. I tifosi, da quanto ho captato, non hanno tutta questa voglia di calcio in una situazione così drammatica”.



LOTITO – “La sua insistenza è dovuta al fatto che lottare per lo scudetto è un’occasione che forse non ricapiterà più, ma la salute viene prima di ogni cosa”