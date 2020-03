Enrico Preziosi parla del taglio stipendi: "I salari sono legati alle prestazioni, una soluzione si troverà. Parleremo con i giocatori per trovare una soluzione, molti hanno contratti pluriennali e quindi sono garantiti". Il patron del Genoa deve fronteggiare una situazione economica decisamente complicata, anche perché - come raccontato da Repubblica - gli stipendi in casa rossoblù non vengono erogati da gennaio. "La Juve si è spinta avanti, ci si dovrebbe muovere tutti insieme per trovare una soluzione comune", ha quindi concluso Preziosi.