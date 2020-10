Enrico Preziosi, tra covid e protocollo. Il presidente del Genoa nelle parole riportate da Tuttosport ha dichiarato: "La nostra situazione è leggermente migliorata, perché i due portieri e il centrocampista sono usciti dal tunnel del coronavirus, tuttavia registriamo ancora quindici positivi. E, inoltre, come sottovalutare il fatto che da quindici giorni la squadra non si alleni a ranghi completi?".



POSITIVI - "Bisogna salvaguardare lo spettacolo, ma si deve salvaguardare il campionato, oltre alla salute delle persone. Boga è stato positivo per 45 giorni, se dovesse succedere anche ai miei sarebbe un problema, la speranza è di recuperare presto. Noi al Genoa siamo stati molto rigorosi nel rispetto dei protocolli; addirittura, a un certo punto eravamo talmente sollevati per non avere registrato nemmeno un caso di positività che stavamo per piantare la bandiera degli immuni. Poi non so, forse è partito tutto da Perin che a sua insaputa ha incontrato alcune persone positive. Si sa, nel calcio ci sono i contatti, gli abbracci e c’è stato un contagio fulmineo anche per i suoi compagni di squadra".



JUVE-NAPOLI - "Non so sinceramente come andrà a finire, ma sono quasi certo che non si arriverà al 3-0 a tavolino in favore della Juve. Perché comunque c’è stato l’intervento dell’azienda sanitaria campana che ha bloccato la trasferta della squadra di Gattuso. La procura federale sta indagando sui comportamenti e sui protocolli: a me non va di emettere sentenze, ma sono curioso di vedere come andrà a finire. De Laurentiis? Ci siamo sentiti al telefono, ma abbiamo conversato d’altro".



STOP? - "Dobbiamo convivere con il virus o dobbiamo fermare il campionato? Io propendo per la prima ipotesi. A seconda dell’andamento della curva epidemiologica le regole potrebbero essere modificate, anche se non so bene come. Finché si tratta di rimandare una partita contro una squadra non impegnata nelle Coppe, va tutto bene. Con le altre un po’ meno, visto che al termine della stagione ci sarà anche l’Europeo. I playoff? Non siamo abituati ad averli, bisognerebbe eventualmente studiare la formula per importarli anche in Serie A. In ogni caso la federazione e la Lega troveranno le soluzioni. Viviamo una situazione straordinaria e come tale va trattata".