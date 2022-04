A L'Arena, Enrico Preziosi ha parlato così del momento del calcio italiano: "La passione è rimasta solo ai tifosi, non più ai presidenti che stanno diventando più che altro dei commercianti. Degli imprenditori che vogliono solo trarre profitto da quel che per me resta prima di tutto un gioco. Esistono però anche delle proprietà italiane in grado di...resistere senza alcun bisogno di vendere".