Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli: "Unica strada alternativa era rinviare, sarebbe stato un brutto spot per il calcio schierare una Primavera contro una squadra di Serie A. È prevalso il buon senso e poi si decideranno le regole. Il virus è incontrollabile, mi sono rasserenato quando ho saputo che nel Napoli non c’era nessun contagiato, soprattutto dopo aver visto quella scena faccia a faccia Masiello-Osimhen. Ho sentito De Laurentiis, eravamo felici in due. Preoccupato? Sono preoccupato in generale, c’è un aria intorno al Mondo, non solo allo Sport, che ci impedisce di essere felici".