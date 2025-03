AFP via Getty Images



Preziosi su Thiago Motta: le parole

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Tuttosport citando anche il tecnico della Juventus Thiago Motta. Le sue parole:"Thiago Motta è rimasto pochi mesi a Genoa: ha trovato una situazione difficile. Un po’ è stata anche colpa mia, mi è dispiaciuto il suo esonero, come è spiaciuto alla squadra. Dove allenerà Motta il prossimo anno? La Juve. Sono convinto che possa diventare uno dei migliori al mondo anche in panchina. Sarebbe un errore metterlo in discussione".