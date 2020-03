La giornata di domani sarà,importante, ma non ancora decisiva. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro informale - ovviamente in conference call - tra la Lega Calcio e i club, per cominciare a fare la conta dei danni subiti dopo lo stop dei campionati, per l'emergenza coronavirus. Così, l'appuntamento sarà occasione per cominciare a fare bilancio, dopo che le prime stime di Deloitte, l'agenzia a cui la Lega ha chiesto supporto, hanno fatto sobbalzare in tanti dalla sedia. Infatti, qualora non si riprendesse la stagione in corso, il calcio italiano perderebbe circa 720 milioni di euro, figli dei mancati proventi da diritti televisivi e competizioni europee.



Una cifra che richiederà ulteriori calcoli nelle prossime settimane, ma che spaventa. Così come spaventa anche il rosso che si verificherà anche con la ripartenza: almeno 167 milioni, secondo le prime stime delle scorse settimane, ma ci sarà ancora da tenere in conto altri fattori, come le ripercussioni di mercato. Infatti, con i campionati fermi, non c'è la possibilità di valorizzare i giocatori, in previsione della prossima finestra trasferimenti.