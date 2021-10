Fresco di nomination per il Pallone d'Oro e indiziato numero uno per aggiudicarsi il riconoscimento,ha parlato ai microfoni di France Football: dal traumatico addio al Barcellona alle prospettive in Champions con il Psg, fino ai suoi tre candidati per il prestigioso premio per il quale non si sente il favorito. "La? Possiamo vincerla - dice Messi - ma dobbiamo conoscerci meglio come squadra. Chiaro che tutte le attenzioni sono rivolte al Psg, ma ci sono anche altre squadre forti". Ed è qui che Messi dimentica la, che lo ha sconfitto nell'ultimo precedente: "Dico Chelsea, le squadre di Manchester, il Real Madrid che c'è sempre, l'Inter, il Bayern: sono tutte grandi squadre".L'ADDIO AL BARCELLONA - Poi messi torna sull'addio al Barcellona. Inaspettato, a giudicare dalle sue parole: "Sono tornato a Barcellona per allenarmi dopo le vacanze,, pensavo mancasse solo la firma. Invece mi hanno invitato a trovare un'altra squadra perché il Barcellona non aveva abbastanza risorse, questo ha cambiato le cose. Il Psg? Mi volevano anche altre squadre - ha aggiunto - ma loro mi hanno conquistato con il progetto. Abbiamo subito raggiunto l'accordo".PALLONE D'ORO - Tutti lo indicano come il principale candidato alla vittoria del Pallone d'Oro -sarebbe il suo settimo - ma Messi non è d'accordo. E ai microfoni di France Football ha indicato i suoi tre nomi: "Vincerlo sarebbe incredibile e ne sarei orgoglioso, ma non mi sento favorito. Il mio voto andrebbe a due miei compagni di squadra formidabili,, ma anche ache viene da una stagione incredibile".