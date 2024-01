Juventus, i giocatori ceduti in prestito

Calciatore Età Squadra attuale Matias Soulé 20 anni Frosinone Nicolò Rovella 22 anni Lazio Arthur Melo 27 anni Fiorentina Koni De Winter 21 anni Genoa Enzo Barrenechea 22 anni Frosinone Luca Pellegrini 24 anni Lazio Kaio Jorge 22 anni Frosinone Dean Huijsen 18 anni Roma Facundo Gonzalez 20 anni Sampdoria Marley Aké 23 anni Yverdon Gianluca Frabotta 24 anni Cosenza

Si potrebbe fare una formazione, e qualcuno rischia di stare in panchina. No, non diciamo chi. Ma diciamo che isono certamente attenzionati. E un po' da tutti.I bianconeri in giro per l'Italia e per l'Europa continuano a trovare minutaggio e partite altrove, provando a crescere lontano dalla maglia bianconera. Per un possibile ritorno a casa, naturalmente, lo sapremo soltanto strada facendo.Ma come si stanno comportando idella? E dove sono oggi?

Matias Soulé



Età : 20 anni

: 20 anni Squadra attuale : Frosinone

: Frosinone Posizione : seconda punta

: seconda punta Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 25 milioni di euro



Nicolò Rovella

Età : 22 anni

: 22 anni Squadra attuale : Lazio

: Lazio Posizione : centrocampista

: centrocampista Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 18 milioni di euro



Arthur Melo

Età : 27 anni

: 27 anni Squadra attuale : Fiorentina

: Fiorentina Posizione : centrocampista

: centrocampista Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 15 milioni di euro



Koni De Winter

Età : 21 anni

: 21 anni Squadra attuale : Genoa

: Genoa Posizione : difensore

: difensore Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 7 milioni di euro



Enzo Barrenechea

Età : 22 anni

: 22 anni Squadra attuale : Frosinone

: Frosinone Posizione : centrocampista

: centrocampista Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 6 milioni di euro



Luca Pellegrini

Età : 24 anni

: 24 anni Squadra attuale : Lazio

: Lazio Posizione : terzino

: terzino Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 4 milioni di euro



Kaio Jorge

Età : 22 anni

: 22 anni Squadra attuale : Frosinone

: Frosinone Posizione : attaccante

: attaccante Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 3 milioni di euro



Dean Huijsen

Età : 18 anni

: 18 anni Squadra attuale : Roma

: Roma Posizione : difensore

: difensore Scadenza contratto : 2027

: 2027 Valore (Transfermarkt): 2.5 milioni di euro



Facundo Gonzalez

Età : 20 anni

: 20 anni Squadra attuale : Sampdoria

: Sampdoria Posizione : difensore

: difensore Scadenza contratto : 2026

: 2026 Valore (Transfermarkt): 2 milioni di euro



Marley Aké

Età : 23 anni

: 23 anni Squadra attuale : Yverdon

: Yverdon Posizione : esterno

: esterno Scadenza contratto : 2025

: 2025 Valore (Transfermarkt): 1.6 milioni di euro



Gianluca Frabotta

Età: 24 anni

Squadra attuale: Cosenza

Posizione: terzino

Scadenza contratto: 2026

Valore (Transfermarkt): 1 milione di euro

Matiè il giocatore che vale di più attualmente in prestito. Il suo valore - dati Transfermarkt - è schizzato alle stelle e ha raggiunto la cifra di 25 milioni. 9 gol nelle prime 19 presenze con la maglia del Frosinone, squadra che l'ha accolto in questa annata.è stato individuato come il gioiello da esporre anche sul mercato: la Juve potrebbe rifinanziare il prossimo calciomercato con un assegno importante per il talento argentino.Nicolòsarà presto un giocatore totalmente della Lazio, che l'ha prelevato in prestito gratuito fino al 30 giugno 2025 e che poi pagherà 17 milioni - in tre tranche - al club bianconero. "Oltre 20 milioni" di euro secondo il suo agente , perquesta è la stagione della riscossa e della ripartenza. Dopo anni complicati tra Juventus e Liverpool, Arthur ha ripreso a giocare con continuità alla Fiorentina. Che vorrebbe ora riscattarlo.Passato al Genoa a metà agosto,è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Grifone potrebbe prenderlo in estate per 8 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, e nel contratto sono previsti ulteriori due milioni di bonus.Grande continuità e grandi prestazioni.sta facendo la differenza al Frosinone, che l'ha accolto quest'estate per dargli una possibilità in Serie A. E da protagonista. Barrenechea ha risposto finora alla grande e potrebbe tornare nelle gerarchie bianconere per la prossima annata.Richiamato dalladopo il prestito della passata stagione,ha aspettato fino all'ultimo per la chiusura dell'affare che ha portato pure Rovella a Roma. I biancocelesti sono obbligati a riscattarlo per 4 milioni di euro.Dopo un brutto infortunio e la possibilità di andare in Brasile,si sta giocando le sue chance al Frosinone, sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Due gol siglati finora da parte del brasiliano, che vorrebbe rientrare alla base.Una prima parte di stagione alla Juventus e poi la decisione di andare a giocare, per trovare più minutaggio e continuità.ha scelto la Roma, ascoltando il richiamo di Mourinho (poi esonerato). A fine stagione rientrerà a Torino.Il difensore uruguaiano ha scelto lain estate per trovare continuità. Pirlo gli sta dando fiducia dopo un inizio in salita. Ottima prima parte di stagione, a fine anno tornerà a Torino.Dopo un assaggio di prima squadra,era ripartito dalla. Il contratto in scadenza nel 2025 non sarà rinnovato. Al momento, il giocatore è in prestito all'Yverdon, campionato svizzero.Era stato uno dei protagonisti della Juventus di Andrea Pirlo, poisi è perso in una serie di prestiti sfortunati. E' ripartito da Cosenza, in Serie B.