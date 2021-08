Un impatto più che buono, culminato con il primo gol in campionato. L'esperienza di Giacomo, ex attaccante della, oggi in prestito alè iniziata alla grande. Dopo le reti segnate nelle amichevoli e in coppa, oggi è arrivato il primo gol in campionato, dal dischetto. Rete che ha permesso al Tirol di pareggiare 1 a 1 fuori casa contro l'Austria Vienna.