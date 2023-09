Come riportato dalla Gazzetta, laha ottenuto la sua quarta vittoria nelle ultime sei partite, cercando di rimediare alla pesante sconfitta subita solo tre giorni prima contro il Sassuolo. Quella sconfitta era stata dolorosa sia per il risultato finale che per la prestazione della squadra, caratterizzata da errori individuali evidenti. Tuttavia, nonostante la vittoria contro il Lecce, ci sono alcune questioni da prendere in considerazione che emergono qui e là.L'entusiasmante soddisfazione di trovarsi momentaneamente al secondo posto in classifica non deve oscurare queste osservazioni, ma al contrario, dovrebbe fungere da banco di prova per la squadra di Allegri mentre si prepara ad affrontare l'Atalanta e cerca di apportare ulteriori miglioramenti al proprio gioco.